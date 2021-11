Integrantes de quadrilha mortos em operação em MG fugiriam em carreta com fundo falso, diz PRF

Os integrantes da quadrilha de roubos a bancos mortos em Varginha (MG) neste domingo (31) poderiam fugir em uma carreta com fundo falso apreendida pela Polícia Rodoviária Federal. A suspeita é da PRF, que localizou o veículo em Muzambinho (MG). Os homens possuíam armamento de guerra e têm relação com crimes do mesmo tipo em outros estados.

“É um fator novo em relação à ação desses criminosos. É uma carreta, com compartimento secreto embaixo da carroceria, preparado para transportar diversas pessoas. Pode ajudar a polícia Judiciária nas investigações, porque uma das grandes dúvidas que aconteciam após as ações dessas quadrilhas era onde essas pessoas iam, ou onde saiam dos locais dos crimes, visto que muitas vezes eles incendiavam os veículos utilizados”, destacou Aristides Júnior, chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais.

De acordo com Júnior, que também é inspetor da PRF, a carreta foi localizada simultaneamente à ação da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal em Varginha.

Durante entrevista coletiva na tarde de domingo, o Bope confirmou o número oficial de 25 mortos no confronto. No entanto, a EPTV Sul de Minas, Afiliada Rede Globo, obteve a informação de que 26 corpos foram transferidos para o IML em Belo Horizonte, o que foi confirmado pela Polícia Civil posteriormente. No entanto, a polícia ainda não passou mais dados de quem seria essa 26ª vítima. Todos os envolvidos tinham idades entre 25 e 40 anos.

“Já havíamos feito um reforço bem intenso na região do Sul de Minas. Durante as rondas das equipes especializadas, foi detectada a presença dessa carreta em um local que não seria comum. Ao tentar fazer a abordagem foram descobertos pequenos fatores que levaram a realmente descobrir essa carreta”, falou.

A apreensão do veículo, conforme o inspetor, pode ajudar para futuras abordagens policiais devido ao compartimento secreto de difícil acesso na carreta.

“Com esse tipo de situação identificada na carreta, a gente consegue descobrir que um veículo pode transportar vários assaltantes sem despertar a curiosidade dos policiais, pois existe um compartimento por baixo da carroceria e sobre esse compartimento eles transportam uma carga normal. Se o policial não tiver a curiosidade de abrir a carroceria, no caso um basculante, que é uma carroceria difícil de se levantar e abrir, eles passariam desapercebidos”, disse.

