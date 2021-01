Internacional busca virada contra Grêmio e dispara na liderança do Brasileiro

O Internacional encerrou jejum de vitórias no Gre-Nal. Com gol de pênalti nos acréscimos, hoje (24), o Colorado virou a partida em 2 a 1 sobre o Grêmio, no Beira-Rio. Os gols foram marcados por Edenilson e Abel Hernández, para o time vermelho, e Jean Pyerre, para os azuis, pela 32ª rodada do Brasileiro.

O lance que definiu o jogo veio num chute em que a bola acertou o braço de Kannemann. O árbitro marcou penalidade, já nos acréscimos da partida. O Inter, que tinha saído atrás, virou e acabou com jejum de 11 jogos sem vencer o rival. A última vitória tinha sido em 2018.

Com 62 pontos, o Colorado lidera o Brasileiro e ampliou a vantagem para o São Paulo para quatro pontos. O Tricolor está com 51 pontos, em sexto.

O Inter só volta a campo no próximo domingo (31), para encarar o Bragantino, em casa, às 18h15 (de Brasília). Já o Grêmio recupera, na quinta-feira (28), o jogo atrasado que tem contra o Flamengo. O duelo será na Arena, às 20h.

blogafonte.com.br