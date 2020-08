Internet gratuita é liberada para alunos da rede estadual de Pernambuco

O programa “Conecta Aí“, que garante internet gratuita para os estudantes da rede estadual de ensino de Pernambuco, entrou em funcionamento nessa quarta-feira (12).

O projeto beneficia cerca de 500 mil alunos das escolas públicas, patrocinando pacotes de dados de internet para acesso gratuito ao material da plataforma Educa-PE, do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e do Google Classroom.

De acordo com o governo, o processo de credenciamento das operadoras está sendo feito, e alguns alunos podem conseguir a conexão depois de outros. Cerca de 30 mil professores da educação básica e cinco mil estudantes de baixa renda da Universidade de Pernambuco (UPE) também serão beneficiados.

O acesso ao aplicativo foi liberado nessa terça-feira (11), data em que foi comemorado o Dia do Estudante. O investimento para garantir a internet gratuita para os estudantes é de R$ 23 milhões.

Os estudantes estão com as aulas suspensas há cinco meses, por causa da pandemia da covid-19. Os professores que atuam na rede estadual serão beneficiados nas transmissões das aulas pela internet, no acesso às ferramentas virtuais de interação com os alunos e na participação nos cursos oferecidos pela Secretaria de Educação e Esportes, por meio da plataforma Educa-PE.

Plataformas

As aulas não presenciais são oferecidas desde 6 de abril pela Secretaria de Educação e Esportes, na TV aberta e na internet (YouTube e Facebook). O AVA, que concentra recursos educacionais digitais alinhados ao Currículo de Pernambuco e integrado ao Educa-PE, foi lançado em 16 de abril.

O sistema conta com materiais de apoio pedagógico e videoaulas, além de recursos extras para preparação das aulas, atividades e desafios. Para acessar o AVA Educa-PE, o estudante deve acessar o site e informando a matrícula no Sistema de Informações da Educação de Pernambuco (SIEPE). As funcionalidades do Google Classroom também estão disponíveis.

O PE no Enem oferece ainda aulões preparatórios para a prova todos os sábados pela manhã, de forma remota, em parceria com professores de escolas particulares. Os aulões têm transmissão ao vivo pela internet e por TV aberta. No site oficial da secretaria, há ainda materiais complementares para alunos e professores. Os conteúdos são voltados para educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos (EJA), educação no campo, educação inclusiva, educação indígena e o projeto Travessia.