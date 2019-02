Intoxicação alimentar leva crianças a Hospital de Serra Talhada

Cinco alunos de uma creche no bairro do Ipsep, em Serra Talhada, precisaram ser levadas para o Hospital Regional (Hospam) após apresentarem quadro de diarreia e vômito.

Os sintomas teriam se manifestado após as crianças comerem os alimentos fornecidos pela instituição.

De acordo com a Secretaria de Saúde de município, as investigações para apurar o caso já tiveram início juntamente com a ação da Vigilância Sanitária.

Ela está fazendo inspeção nas dependências da creche como acondicionamento dos alimentos, refrigeração e coleta da água de consumo humano.

Via Nill Júnior