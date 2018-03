IPEM e Inmetro encontram fraudes em posto de combustível em Caruaru

O Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), junto da Polícia Civil, realizaram uma fiscalização em um posto de combustível na manhã desta quinta-feira (8) no bairro Petrópolis, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

A coordenadora de metrologia do Inmetro, Edna Menezes, informou que as medidas cabíveis serão tomadas. “Com certeza as bombas serão interditadas para investigação”, afirma a coordenadora do Inmetro.