IPVA 2018: Pernambuco anuncia redução média de 3% no valor do imposto

Os motoristas de Pernambuco vão pagar menos pelo licenciamento de veículos, em 2018. O governo do estado anunciou, no início da tarde dessa quinta-feira (14), a redução média de 3% no valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A comparação é feita com a cobrança efetuada em 2017.

Os contribuintes que pagarem o IPVA em cota única terão um desconto de 7%. Os proprietários também podem optar pelo parcelamento em até três vezes. Os boletos ficarão disponíveis no site do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) a partir do dia 2 de janeiro.

Por meio de nota, o governo justificou que a redução do IPVA levou em conta a queda do valor venal dos veículos. Essa diminuição foi atestada, segundo a administração estadual, pela Fundação Instituto de Pesquisas Aplicáveis (Fipe). O valor médio da redução é de 3%, o que reflete também no IPVA.

O valor a pagar do IPVA é calculado com base no valor venal do veículo, sobre o qual aplica-se uma alíquota que varia de 1 a 4%.

Variação no valor venal dos veículos entre 2017 e 2018 Tipo de veículo Frota em PE Variação Automóveis 1.058.346 -3,4% Camionetas e utilitários 238.175 -3,65% Caminhões 77.327 -5,9% Ônibus/micro-ônibus 32.357 -4,43% Motos e similares 1.071.082 -2,19 Motor-casa 49 -4,03

No caso dos automóveis, a redução foi de 3,4%. Para caminhões, por exemplo, o preço diminuiu, em média, 5,9%. Com base nisso, houve a determinação de reduzir o valor do IPVA.

Pernambuco tem, atualmente, uma frota de 2,4 milhões de veículos. Os automóveis somam pouco mais de um milhão e as motos, um milhão. Há 77 mil caminhões e 32 mil ônibus. Existem, ainda, 238 mil caminhonetes e utilitários.

Dúvidas sobre o pagamento do IPVA e a forma como ele é calculado podem ser tiradas através da página da Secretaria da Fazenda de Pernambuco. A tabela com os valores venais dos veículos ainda não foi divulgada pelo governo.

Datas de pagamento do IPVA em 2018 Terminação das placas Cota única 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 1 e 2 8/02/2018 8/02/2018 8/03/2018 9/04/2018 3 e 4 16/02/2018 16/02/2018 15/03/2018 13/04/2018 5 e 6 20/02/2018 20/02/2018 20/03/2018 19/04/2018 7 e 8 23/02/2018 23/02/2018 23/03/2018 24/04/2018 9 e 0 28/02/2018 28/02/2018 28/03/2018 30/04/2018

Isenção de multas no IPVA para motos

O governo anunciou, na quarta-feira (13), anistia de 100% da multa e juros do IPVA atrasado para motocicletas em Pernambuco. Para ter direito ao benefício, os proprietários devem regularizar a situação de débito até o dia 28 de dezembro deste ano.

As pendências podem ser regularizadas através de boletos, retirados exclusivamente pelo site do Detran. Quando emitido, o boleto já dispensa o valor dos juros e das multas. Caso haja algum questionamento administrativo ou judicial em tramitação, o contribuinte precisa desistir do procedimento para ter direito aos benefícios.

