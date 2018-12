IPVA 2019 em Pernambuco: valores variam de R$ 72 a R$ 153 mil

O valor do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) que cada proprietário vai precisar pagar em 2019 foi publicado no Diário Oficial do Estado. De acordo com o governo, o IPVA mais barato é de uma moto, que custa R$ 72. Já o mais caro é o de um Lamborghini, que sai por R$ 153,848,84. A tabela pode ser conferida a partir da página 4 da publicação, de sexta-feira (21).

Em 2019, o governo do estado determinou uma redução média de 3,18% do valor do IPVA. Segundo a Secretaria da Fazenda, os valores são calculados conforme a variação de preços de mercado estipulada pela Fundação Instituto de Pesquisas Aplicáveis (Fipe).

Seguindo esse modelo, o imposto dos automóveis teve uma queda de 3,11%, enquanto o dos caminhões sofreu uma redução de 4,57%.

Os contribuintes que desejam pagar em cota única, em fevereiro, têm um desconto de 7% no valor. Os proprietários que optam por parcelar em até três vezes pagam o primeiro boleto em fevereiro, quitando o imposto nos meses subsequentes.

As datas de vencimento variam de acordo com a placa de cada veículo. Confira na tabela a seguir:

