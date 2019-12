IPVA 2020 fica 3,47% mais barato em Pernambuco; veja calendário e valores

Em 2020, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) será em média 3,47% mais barato para os motoristas de Pernambuco, de acordo com a Secretaria da Fazenda. O pagamento pode ser feito em até três parcelas. Os contribuintes que optarem pelo pagamento em cota única terão desconto de 7%.

Veja tabela com valores do IPVA 2020

O calendário do vencimento do IPVA começa em fevereiro de 2020, tanto para cota única, quanto para pagamento parcelado (veja tabela mais abaixo). As datas variam de acordo com o número final da placa dos veículos. A tabela com os valores do imposto, de acordo com modelo e ano do veículo, foi divulgada no Diário Oficial do estado.

Os carnês de pagamento vão poder ser acessados no site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), mas também serão enviados aos proprietários a partir de janeiro.

Calendário de pagamento do IPVA

Último dígito da placa do veículo Cota única 1ª cota 2ª cota 3ª cota 1 e 2 07/02/2020 07/02/2020 06/03/2020 07/04/2020 3 e 4 11/02/2020 11/02/2020 10/03/2020 14/04/2020 5 e 6 14/02/2020 14/02/2020 13/03/2020 17/04/2020 7 e 8 19/02/2020 19/02/2020 18/03/2020 23/04/2020 9 e 0 28/02/2020 28/02/2020 25/03/2020 30/04/2020

O valor do imposto é calculado a partir da variação de preços de mercado registrada nas vendas no varejo, segundo o levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) feito entre setembro e outubro de 2018 e setembro e outubro de 2019. Segundo o governo, foi registrada uma queda de 3,99% no valor dos automóveis e de 4,15%, no caso de ônibus e micro-ônibus.

A Secretaria da Fazenda alertou que os documentos e licenciamento dos veículos só serão emitidos caso o proprietário não tenha débitos em aberto, ou seja, não tenha multas em aberto, nem dívidas de IPVA de anos anteriores. (G1)