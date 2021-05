Irlando Parabólicas quer Rapadura na Merenda Escolar do Estado

“Prefeito de Santa Cruz da Baixa Verde visita Marcelo Barros Secretário de Educação de Pernambuco”.

Irlando Parabólicas não pára de trabalhar pela sua cidade Santa Cruz da Baixa Verde. Dando continuidade na sua agenda pelo Recife, o prefeito foi recebido pelo secretário de Educação de Pernambuco, Marcelo Barros, na última semana. Após uma recepção acolhedora, o prefeito apresentou várias demandas ao secretário estadual, a mais importante e emblemática é a introdução da Rapadura na Merenda Escolar do Estado. Santa Cruz da Baixa Verde é conhecida como a Capital Nacional da Rapadura, diversas fornalhas e engenhos podem ser encontrados na cidade e diversos empregos são gerados diretamente e indiretamente através do fabrico da iguaria.

Fonte de energia, carboidrato, minerais como ferro, cálcio, potássio, fósforo e magnésio, e vitaminas do complexo B como – Tiamina, Riboflavina e Niacina, a Rapadura será uma rica proteína alimentar a ser agregada na merenda escolar do Estado “Desde muito tempo venho tentando colocar nossa Rapadura como um ingrediente na merenda escolar estadual, desde os tempos do ex-governador Eduardo Campos (in memorian). Hoje temos um passo importante para que isso aconteça”, disse Irlando.

A decisão não cabe apenas ao secretário de educação, mas o mesmo achou pertinente a iniciativa “Acho pertinente à inclusão da Rapadura na nossa merenda, mas essa decisão não depende só de mim e sim de um grupo de trabalho. A rapadura é uma iguaria rica em nutrientes e é um item fabricado em nosso estado. Vamos iniciar o processo e ver o que vem pela frente”, afirmou Barros.

Caso aconteça a inclusão na merenda, a cidade de Santa Cruz vai viver um novo tempo, seja no fomento da economia, bem como na geração de emprego “A geração de emprego além de ajudar a nossa economia, também vai ajudar na autoestima do nossa população”, finalizou o prefeito.