Irmão do deputado federal Gonzaga Patriota é assassinado em Petrolina

O irmão do deputado federal Gonzaga Patriota, Ercílio Freire dos Santos, de 52 anos, foi assassinado na manhã desta segunda-feira (3), na Rua 8 do bairro Antonio Cassimiro, em Petrolina, Sertão de Pernambuco. De acordo com a polícia, a vítima tinha ido visitar um sobrinho no local.

Quando saiu da casa do sobrinho e estava passando por um cruzamento, Ercílio foi abordado por um homem que chegou em uma bicicleta atirando. A vítima foi atingida por diversos tiros e morreu dentro do carro. O criminoso fugiu.

A família de Ercílio informou que ele atuava como motorista de aplicativo, mas no momento do crime não estava trabalhando. A Polícia Civil esteve no local do crime e o caso está sendo investigado. O corpo de Ercílio foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Petrolina.

Em 24 horas, este foi o terceiro homicídio registrado em Petrolina. Na tarde do domingo (2), um jovem de 24 anos também foi morto a tiros no bairro São Jorge. Também no domingo, um homem de 32 anos foi morto no Gercino Coelho.

Do G1