Irmão do homem que matou idosa de 85 anos é morto no Sertão de PE

Um homem foi morto a tiros de pistola nesse domingo (10) na zona rural do município de Parnamirim, no Sertão do Estado. O crime aconteceu na BR 316, no Sítio Quixadá.

De acordo com informações do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM), a vítima, identificada apenas como ‘Rafael Santos’, sem documento encontrado, foi morta a tiros, por volta das 12h30, ao sair de um matagal onde estava escondido.

Rafael e um irmão eram moradores do município de Terra Nova, também no Sertão, e tiveram a casa incendiada na noite do sábado (9), por causa de um homicídio de uma senhora cometido em Terra Nova por um segundo irmão de Rafael. Ele teria sido preso e os familiares da mulher morta teriam passado a perseguir Rafael e o irmão que vivia com ele.

Crime

Após o incêndio da casa, os irmãos se esconderam em um matagal em Parnamirim. Rafael, no começo da tarde, saiu do esconderijo para buscar água e foi encontrado por um grupo de homens em um carro que efetuou diversos disparos de pistola 9 milímetros, matando a vítima na hora. O outro irmão de Rafael também estava presente, mas conseguiu escapar.

Os policiais do 8º BPM realizaram diligências em busca do carro dos suspeitos, baseados na informação do sobrevivente do ataque. Ninguém foi encontrado. O caso está sob investigação.

Do JC Online