Irmãos acusados de homicídio em Santa Cruz da Baixa Verde, são presos em Serra Talhada

Dois irmãos foram presos na tarde da última terça-feira (13), por força de ordem judicial. A prisão aconteceu na Rua Francisca Gomes de Souza, bairro Tancredo Neves (COHAB), na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, em Pernambuco.

Segundo a Polícia Civil, a ação aconteceu sob a coordenação do delegado Alessandro Menezes Orico, com a participação de policiais civis da Equipe Malha da Lei da 21ª DESEC e policiais da 183ª circunscrição, onde deram cumprimento aos Mandados de Prisão da Comarca de Triunfo-PE, expedidos pela Dra. Juíza de Direito Alexandra Loose, em desfavor dos irmãos: Espedito dos Santos Silva e Francisco de Assis dos Santos Silva, os quais são acusados de um homicídio ocorrido em Santa Cruz da Baixa Verde-PE, fato no ano de 2010.

Após os procedimentos de praxe, a dupla foi recolhida na cadeia de Pública de Serra Talhada, onde ficarão a disposição da justiça.

Via Nayn Neto