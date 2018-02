Irmãos de 9 e 5 anos morrem afogados em açude, no Sertão de Pernambuco

Dois irmãos, de nove e cinco anos, morreram afogados em um açude nesse domingo (4) na zona rural de Sertânia, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, o pai das crianças informou que estava com a família tomando banho quando saiu da água e deixou os meninos com a mãe, e ambos não perceberam quando eles se afastaram e desapareceram.