Irmãos são mortos a pauladas e pedradas em Serra Talhada

Dois irmãos, Ricardo Lopes de Lima, 23 anos, e Cássio Raniere Lopes de Lima, 26, foram mortos na madrugada deste sábado (23) no Sítio Riacho do Bode, na zona rural de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, Ricardo e Cássio foram assassinados com golpes de paus e pedras, e ainda há sinais de facadas pelo corpo dos dois.

Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso. O corpo das vítimas foram encaminhadas para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

A Polícia Civil está investigando o duplo homicídio.

HOMICÍDIOS

Este é o 25º homicídio registrado na Capital do Xaxado em 2019. O último vitimou um jovem identificado como José André Alves Pereira, 19 anos, que foi morto a facadas no distrito de Bernardo Vieira, zona rural de Serra Talhada.

