Irmãos suspeitos de tráfico de drogas e posse ilegal de armas são presos, no Agreste de PE

Dois irmãos de 28 e 35 anos foram presos suspeitos de tráfico de drogas e posse ilegal de arma nessa quinta-feira (30) em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. A Polícia Civil recebeu denúncias de que eles estariam na rua Oriente, no bairro Heliópolis e foram até o local com o Grupo de Apoio Tático Itinerante (Gati) para cumprir os mandados de prisão.