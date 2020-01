Irmãos tomam veneno por engano e um deles morre no Sertão de PE

Um homem morreu na tarde do último sábado (4) por um envenenamento em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. Segundo informações da Rádio Jornal Petrolina, o irmão da vítima também deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com o mesmo sintoma que ele.

Ainda de acordo com informações, os irmãos teriam ingerido o veneno utilizado em uvas pensando ser um medicamento.

Até a noite do sábado, o irmão que deu entrada na UPA estava em estado grave na sala vermelha da unidade de saúde. Os nomes e as idades das vítimas foram divulgados. Ambos moravam no Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho.

