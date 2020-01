Irmãs morrem após acidente entre moto e carro na PE-320 em Afogados da Ingazeira

Duas irmãs morreram após um acidente entre um carro e uma motocicleta no Trevo de Ibitiranga, em um trecho da PE-320, em Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco, na tarde dessa terça-feira (21).

Geise Elete Pereira Amorim, 25 anos, e Janiele Emanuele da Conceição, 28, estavam na moto e não resistiram aos ferimentos. Ambas moravam em Triunfo e estavam a caminho de Ibitiranga, zona rural de Carnaíba, para visitar familiares.

O condutor do carro foi socorrido para o Hospital de Afogados e liberado. A Polícia Civil irá investigar as causas do acidente.

Do NE10 Interior