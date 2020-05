Isolamento social em Pernambuco cai no primeiro dia útil da quarentena

A adesão ao isolamento social em Pernambuco nessa segunda-feira (18), primeiro dia da quarentena mais rígida em cinco cidades da Região Metropolitana do Recife (RMR), foi de 49,8%. Em relação ao domingo (17), quando houve 59,8% de isolamento, o índice caiu 10 pontos percentuais.

Apesar da queda, foi a segunda-feira com maior adesão no Estado desde 30 de março, quando 50,3% da população pernambucana cumpriu o distanciamento social, principal medida para conter o avanço da Covid-19. No ranking nacional, Pernambuco ficou novamente em segundo lugar, atrás apenas do Acre, que teve 50,0% de isolamento.

O índice de isolamento na segunda-feira anterior (11) foi de 47,3%. Em 4 de maio, 46,3%; em 27 de abril, 48,2%; em 20 de abril, 48,3%; em 13 de abril, 48,2%; e em 6 de abril, 49,2%. Autoridades sanitárias recomendam 70% de adesão como ideal para resultados mais eficazes no combate ao novo coronavírus.

Evolução do isolamento social em Pernambuco

Dados a partir de 12 de março, dia em que a Secretaria de Saúde confirmou o primeiro caso de Covid-19 no Estado

Entre as cidades em quarentena, o Recife liderou novamente o ranking entre as 184 cidades pernambucanas, com 55,5%. Olinda ficou em segundo lugar, com 55,4%. Camaragibe foi a quarta colocada, com 52,5%. Jaboatão ficou em sexto, com 52,2%, e São Lourenço da Mata foi a sétima cidade, com 51,8%.

O levantamento compila dados de geolocalização dos celulares da população. O ranking por estados é divulgado pelo Instituto InLoco. Já os números em Pernambuco estão no Painel de Isolamento Social do Ministério Público.

As 10 cidades com maior adesão

1º Recife – 55,5%

2º Olinda – 55,4%

3º Itamaracá – 53,3%

4º Camaragibe – 52,5%

5º Paulista – 52,3%

6º Jaboatão dos Guararapes – 52,2%

7º São Lourenço da Mata – 51,8%

8º Carnaubeira da Penha – 51,1%

9º Salgadinho – 50,8%

10º Caruaru – 50,6%

Em negrito, as cidades em quarentena obrigatória

As 10 cidades com menor adesão

176º Afogados da Ingazeira – 37,2%

177º Vertente do Lério – 36,9%

178º Machados – 36,7%

179º Tabira – 36,4º

180º Chã de Alegria – 36,1º

181º Palmeirina – 36,0%

182º Solidão – 35,8%

183º Lajedo – 35,0%

184º Tuparetama – 29,5%

185º Fernando de Noronha (distrito) – 22,2%

Isolamento por mesorregião do Estado

1º Região Metropolitana do Recife – 47,6%

2º Zona da Mata – 43,7%

3º Sertão do São Francisco – 43,2%

4º Agreste – 43,0%

5º Sertão – 41,3%

Da Folha de PE