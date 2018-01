‘Já havia levado dois choques’, diz tia sobre mulher que morreu após receber descarga elétrica ao colocar celular para carregar

Gercica Bárbara da Trindade, morreu vítima de um choque elétrico na quarta-feira (17) em Santa Cruz do Capibaribe. De acordo com a Polícia Militar, ela havia colocado o celular para carregar e recebeu uma descarga elétrica enquanto usava o aparelho. Ainda segundo a PM, os paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram até o local, mas a mulher já estava morta. O caso ocorreu no bairro São José. (G1)