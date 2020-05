‘Já me sinto mais disposto e continuo tranquilo, com fé em Jesus’, diz idoso que se recuperou da Covid-19

A quantidade de casos da Covid-19 faz com que muitas pessoas desanimem. A incerteza do fim dessa pandemia também é um fator que causa desânimo. Em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, o número de infectados é de 267 e 25 mortes causadas pela doença, porém, 197 pessoas já foram recuperadas, até o dia 19 deste mês.

Alguns pacientes relataram como se recuperaram do coronavírus. É o caso do estudante José Eduardo, que ao perceber os sintomas, procurou uma unidade de saúde.

“Os meus sintomas começaram com a coriza, logo depois perdi o olfato e o paladar. Eu decidi procurar a rede de saúde e lá fizeram testes em mim, onde foi comprovado que eu estava com coronavírus. Hoje eu estou recuperado e mantendo minhas atividades normais, estou muito feliz com minha recuperação e fiz testes que comprovaram que meu corpo criou anticorpos, assim eu não transmito o vírus para ninguém”, relatou o estudante.

O aposentado “Seu Nelson”, como é conhecido, faz parte do grupo de risco, e já se encontra bem e em casa. Um dos momentos mais emocionantes para ele foi a alta do hospital. “Hoje eu me sinto muito feliz, já me sinto mais disposto para dar uma andada e continuo tranquilo, com fé em Jesus”.

Com certeza existem mais pessoas que se recuperaram e hoje estão bem. Essas histórias são importantes para que todos entendam, que não são só notícias ruins. No Hospital Unimed Caruaru, até o dia 19 de maio, o número de recuperados é maior que os casos complicados. É importante agora olhar para o futuro e não desanimar.

Do G1