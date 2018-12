Já passa de R$ 23 milhões a arrecadação de impostos e taxas municipais em Serra Talhada

A arrecadação de impostos e taxas do Governo de Serra Talhada já ultrapassa a marca dos R$ 23 milhões, conforme pode ser constatado no ‘impostômetro’ da Associação Comercial de São Paulo. O valor de R$ 23.046.470,59 registrado no ‘impostômetro’ até o início desta quinta-feira (27), refere-se a arrecadação dos impostos e taxas municipais, não fazem parte destes números as verbas federais e estaduais destinadas ao município, nem também os valores liberados de convênios para programas na saúde, desenvolvimento social, educação, esportes, etc.

Serra Talhada arrecada em média em taxas e impostos municipais R$ 56 mil por dia e conforme estimativa até o final deste mês de dezembro, os cofres da prefeituras terão recebidos de contribuição dos serra-talhadenses algo em torno de R$ 24 milhões.

O impostômetro pode ser conferido na lateral do Jornal Desafio Online.