Jair Bolsonaro deixa leito e posa para foto em poltrona na UTI

O deputado federal Jair Bolsonaro, candidato do PSL à Presidência, deixou o leito onde estava internado desde ontem no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e passou a se recuperar também em uma poltrona na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde segue tendo os sinais vitais monitorados. A imagem do parlamentar foi publicada neste sábado pelo deputado estadual Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho de Jair.

Durante entrevista à Globonews, o vice de Bolsonaro, general Hamilton Mourão, disse que o candidato do PSL à Presidência pediu para “moderar o tom” da campanha e “reduzir as tensões”. Entretanto, na foto postada por seu filho, Bolsonaro aparece fazendo o controverso gesto com as mãos reproduzindo armas. Ainda no post, o deputado estadual afirma que o pai “segue evoluindo” e “começou agora a fisioterapia”.

O presidenciável chegou por volta das 11h da última sexta-feira ao hospital, em transferência da Santa Casa de Juiz de Fora, onde recebeu os primeiros socorros após ter levado uma facada durante evento de campanha na quinta.

O boletim emitido nesta manhã diz que Bolsonaro permanece estável, “sem nenhuma incorrência nas últimas 24 horas”.