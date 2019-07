Jair Bolsonaro diz que vai buscar “extinção da Ancine”

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse que vai buscar a extinção da Ancine (Agência Nacional de Cinema). Desde a semana passada, o mandatário faz críticas ao órgão e transferiu sua sede do Rio de Janeiro para Brasília. A declaração foi feita em transmissão ao vivo pelo Facebook.

O presidente já havia considerado a possibilidade de extinguir o órgão se não puder por filtro nas produções. Ele vem criticando reiteradamente a produção de Bruna Surfistinha, filme que conta a história da ex-prostituta Raquel Pacheco.

“Depois desse anúncio de fazer um filme sobre a minha pessoa, a Ancine ganhou mais um FO positivo, Fato Observado positivo. Vamos buscar a extinção da Ancine. Não tem nada que o poder público tenha que se meter em fazer filme. Que tenha uma empresa privada, sem problema nenhum. Mas o estado vai deixar de patrocinar isso daí”, disse.

Bolsonaro ainda ressaltou que não iria “citar nomes de filmes produzidos pela Ancine”, porque havia crianças assistindo sua live pelo Facebook.

O filme sobre a eleição do presidente, “Nem Tudo se Desfaz”, do cineasta José Teófilo, teve autorização da agência para captar R$ 530 mil para produção. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União, em 31 de maio.

“Hoje foi anunciado uma liberação de R$ 530 mil para fazer filme comigo. Olha como os caras são legais, bonzinhos. Eu não tenho esse poderia todo sobre a Ancine. Temos lá cargos que são eletivos. Não posso interferir diretamente na Ancine”, disse Bolsonaro.

Fonte: UOL