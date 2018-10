Jair Bolsonaro e Fernando Haddad decidirão eleição para presidente no segundo turno

Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) disputarão em segundo turno, marcado para o dia 28 de outubro, a Presidência da República. Com 96% das urnas apuradas, o candidato do PSL tinha 46,62% dos votos válidos contra 28,50% do petista. Ciro Gomes (PDT) ficou na terceira posição, com 12,52% dos votos.

O PSDB, que disputou o segundo turno nas quatro últimas eleições (2002, 2006, 2010 e 2014), amargou a quarta posição neste ano com o candidato Geraldo Alckmin, que obteve 4,81% dos votos válidos. Marina Silva, que em 2014 chegou em terceiro, agora ficou em oitavo, com 1% dos votos.

Os candidatos que disputam o segundo turno têm perfis diferentes não só nas propostas como na trajetória política. Capitão da reserva do Exército, Bolsonaro foi deputado federal pelo Rio de Janeiro por 27 anos e acumula críticas em relação a discussões sobre questões de gênero, sexualidade e direitos humanos, além de defender a militarização de escolas e o armamento da população.

Já o professor universitário Fernando Haddad foi ministro da Educação e prefeito de São Paulo. Substituto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja candidatura foi barrada pelo TSE por causa das condenações por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em segunda instância, Haddad concentrou sua campanha no primeiro turno na defesa dos feitos da gestão de Lula e prometeu retomar o desenvolvimento econômico com inclusão social.

O novo presidente será conhecido na noite de 28 de outubro. A posse está marcada para 1º de janeiro de 2019.

Confira os números*

Jair Bolsonaro (PSL): 46,62%

Fernando Haddad (PT): 28,50%

Ciro Gomes (PDT): 12,52%

Geraldo Alckmin (PSDB): 4,81%

João Amoêdo (Novo): 2,57%

Cabo Daciolo (Patriota): 1,25%

Henrique Meirelles (MDB): 1,21%

Marina Silva (Rede): 1,00%

Alvaro Dias (Podemos): 0,82%

Guilherme Boulos (PSOL): 0,58%

Vera (PSTU): 0,05%

Eymael (DC): 0,04%

João Goulart Filho (PPL): 0,03%

*Valores com 96% das urnas apuradas