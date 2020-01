Japonesa de 117 anos é a pessoa mais idosa do mundo, segundo livro dos recordes

A pessoa mais idosa do mundo é a japonesa Kane Tanaka, que comemorou seu aniversário de 117 anos em um lar de idosos em Fukuoka, no sul do Japão, neste domingo (5).

Tanaka é considerada a pessoa viva mais velha do mundo pelo Guinness World Records, o livro dos recordes, desde o ano passado, então com 116 anos. Agora ela bate o próprio recorde.

Para celebrar o marco, Tanaka ganhou uma festa de aniversário dos funcionários da casa de repouso em que vive, segundo a agência de notícias Reuters. Tanaka foi presenteada com um grande bolo e, depois de comer o primeiro pedaço, disse: “Eu quero mais”.

Segundo o Guinness World Records, Tanaka nasceu prematuramente em 2 de janeiro de 1903, três anos antes de Santos Dumont voar no 14-Bis. Em 9122, casou-se com Hideo Tanaka, com quem teve quatro filhos e adotou um quinto.

O Japão já registrou vários recordes de pessoas mais longevas do mundo. O homem que chegou à idade mais avançada no mundo todo foi um japonês, Jiroemon Kimuro, que faleceu em 12 de junho de 2013 aos 116 anos. (G1)