Jeep abre inscrições para programa de estágio em Pernambuco

Os estudantes de nível superior, com previsão de conclusão dos cursos entre junho de 2019 e dezembro de 2020, podem se inscrever, até o dia 30 de abril, no programa de estágio da Jeep. Ao todo, a montadora oferece 60 vagas destinadas para a planta da Jeep em Goiana e a FCA Autopeça, em Jaboatão dos Guararapes, ambas no Grande Recife, além do centro de engenharia localizado na capital pernambucana.

O programa de desenvolvimento do estagiário é composto é composto por um plano de atividades que visa ao aprendizado “on the job” além do treinamento especializado e acompanhamento de um tutor. O processo seletivo é composto por sete etapas que incluem game online, dinâmicas em grupo, visita ao Polo Automotivo e entrevistas com gestores das áreas escolhidas pelos estudantes.

As vagas são destinadas aos alunos dos cursos de administração, ciência da computação, contabilidade, direito, engenharia de automação, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica, engenharia de meio ambiente, engenharia de produção, engenharia química, de sistemas e software, enfermagem, jornalismo, logística, psicologia, publicidade e propaganda, relações públicas, sistemas da informação e serviço social.

A carga horária é de 4 a 6 horas diárias, com direito a bolsa auxílio, alimentação, transporte, seguro de vida e desconto na compra de carros da marca após um ano de estágio. Os interessado devem se inscrever através do site estagiojeep.com.br.