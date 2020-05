Jessier Quirino manda recado ao povo de Serra Talhada

O VII FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA estava marcado para o dia 24 de abril quando foi cancelado em decorrência da Pandemia que assolou o mundo.

O Poeta Jessier Quirino, que seria a principal atração da abertura do Festival, como todo brasileiro, teve que recuar e também ficar em casa esperando passar essa turbulência epidemiológica. Mas, com sua irreverência humorística e intelectualidade poética, manda um recado ao povo de Serra Talhada e região através do canal do YOUTUBE do Poeta serra-talhadense e Produtor Cultural, Iranildo Marques.