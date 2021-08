João Doria passa sufoco em visita à Natal e manifestantes avisam: “Doria, no RN você não é Bem vindo”

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), faz neste fim de semana sua primeira viagem a cidades do Nordeste durante campanha para as prévias do partido, mas em sua chegada já recebeu faixas e gritos de protestos.

Doria visita Natal, no Rio Grande do Norte, na noite desta sexta-feira (27/8). Lá, vai participar de um evento do PSDB no bairro da Candelária.

No sábado de manhã, o governador de São Paulo seguirá para Caruaru, em Pernambuco, onde se encontrará com a prefeita Raquel Lyra (PSDB). Mais tarde, vai para Recife, junto ao presidente nacional do partido, Bruno Araújo.

Os postulantes à disputa contra o atual presidente Jair Bolsonaro não estão recebendo o apoio que esperavam, o que novamente contraria as pesquisas.

Com Informações:https://terrabrasilnoticias.com

repasseinformativo.com.br