Joaquim Barbosa anuncia que não será candidato à Presidência

Após meses de negociação com PSB, o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa anunciou no Twitter nesta terça-feira (8) que não será candidato à Presidência da República.

“Está decidido. Após várias semanas de muita reflexão, finalmente cheguei a uma conclusão. Não pretendo ser candidato a Presidente da República. Decisão estritamente pessoal”.

Em abril, o ministro aposentado anunciou a sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro. Na ocasião, a legenda disse que iniciaria discussões sobre uma possível candidatura à Presidência.

Indicado para ministro do STF pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Barbosa permaneceu no STF de 2003 a 2014, e assumiu a presidência da Corte entre 2012 e 2014.

Do Istoé