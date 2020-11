Joelson, do Avante, é eleito prefeito de Calumbi

Joelson, do Avante, foi eleito, nesse domingo (15), prefeito de Calumbi (PE) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Joelson teve 53,66% dos votos. Foram 2.742 votos no total.

O candidato derrotou Sandra da Farmácia, que ficou em segundo lugar com 46,34% (2.368 votos).

A eleição em Calumbi teve 12,06% de abstenção, 0,63% votos brancos e 4,95% votos nulos.

Joelson tem 50 anos, é casado, tem ensino médio completo e declara ao TSE a ocupação de empresário. Ele não declara nenhum bem como patrimônio.

A vice é Cuca do Riachão, do PC do B, que tem 39 anos.

Os dois fazem parte da coligação Unidos Por Calumbi, formada pelos partidos PSL, AVANTE e PC do B.

Veja o resultado após o fim da apuração:

Joelson – AVANTE – 53,66%

Sandra da Farmácia – PT – 46,34%

