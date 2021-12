Jogador do Flamengo atropela e mata ciclista

Ramon, lateral-esquerdo do Flamengo, atropelou uma pessoa na noite deste sábado, na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima, Jonatas Davi dos Santos, de 30 anos, morreu a caminho do hospital.

O acidente aconteceu por volta de 20h30 (de Brasília). De acordo com informações do Centro de Operações do Rio, bombeiros e policiais estão prestando atendimento no local.

Ramon foi para a 16ª Delegacia de Polícia, na Barra da Tijuca, onde prestou depoimento, sendo liberado em seguida. Segundo apurou o ge, ele chamou a ambulância e solicitou o atendimento à vítima, um ciclista entregador de aplicativo. O jogador estava acompanhado de uma mulher no momento do acidente.

– Não tenho informações ainda para passar, saber se estão corretas. O que poso falar é que o atleta, dentro do possível, dentro de uma situação dessa, estava tranquilo, chateado, triste, mas parece que ele parou, chamou, eu acho, a ambulância, o bombeiro, ele se apresentou com o advogado, fez todos os procedimentos que qualquer cidadão teria que fazer – explicou Marcos Braz, vice-presidente de futebol.

Fonte: ge

