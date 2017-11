Jogando no Pereirão, Serra Talhada vence o Porto pela 5ª rodada do Campeonato Pernambucano Sub-20

Serra Talhada e Porto-PE se enfrentaram na tarde deste sábado (04) no Estádio Nildo Pereira de Menezes, o ‘Pereirão’, partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Pernambucano Sub-20 da segunda fase.

A equipe Cangaceira levou a melhor e venceu o Gavião do Agreste de virada por 3×1, o Porto-PE saiu na frente aos 10 minutos do primeiro tempo com Danilo, mas o Serra Talhada conseguiu chegar ao empate aos 33 minutos do segundo tempo, gol marcado por Jefferson. Ao conseguir o empate o Serra Talhada foi para cima do Porto-PE e alcançou a virada aos 45 minutos da segunda etapa em uma cobrança de pênalti, cobrada pelo jogador Sílvio. Com a virada do Lampião no placar, o Gavião foi para cima e num contra-ataque o Serra marcou o terceiro gol com Erverson aos 50 minutos do segundo tempo, sacramentado a grande vitória do time sertanejo.

Com esse resultado o Lampião continua na vice-liderança da competição com 8 pontos ganhos, já o Gavião do Agreste permanece na 3ª colocação com 5 pontos conquistados.

Confira abaixo os outros resultados que movimentaram essa 5ª rodada e a classificação do Pernambucano Sub-20: