Jogo da Solidariedade vai arrecadar alimentos para famílias carentes de Serra Talhada

Com a proximidade da chegada do Natal, o sentimento de amor ao próximo e solidariedade se faz cada vez mais presente no coração das pessoas. Nessa época do ano, diversos eventos solidários costumam ser realizados com o intuito de arrecadar donativos para famílias carentes.

Em Serra Talhada não será diferente, logo mais às 18h30 será realizado no Estádio Nildo Pereira de Menezes, “o Pereirão”, o Jogo da Solidariedade, envolvendo a equipe do Esportes Amadores e Profissionais (GEAP) e a Seleção da Prefeitura de Serra Talhada.

O evento tem como objetivo, arrecadar alimentos para confecção de cestas básicas, que serão distribuídas para as famílias carentes do município.

Serviço:

Entrada: 2 kg de alimentos

Evento: Jogo da Solidariedade

Data: Hoje (21)

Local: Estádio Pereirão

Horário: 18h30