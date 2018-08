Jonas Esticado é mais uma atração da Festa de Setembro de Serra Talhada

O forrozeiro Jonas Esticado deve ser anunciado pela prefeitura municipal de Serra Talhada como uma das atrações da 228º Festa de Setembro deste ano. A Informação surgiu de uma fonte que pediu reservas.

Se ficar confirmada a participação do Jonas Esticado, teremos uma grande artística com uma presença muito forte do forró. Vicente Nery e Cheiro de Menina já foi confirmado. A prefeitura através de charadas já deu a entender que também participarão do evento, Saia Rodada, Mano Walter e Jefferson Moraes. E nós descobrimos também a participação do cantor sertanejo, Gustavo Mioto.

A prefeitura ainda não anunciou a data de lançamento oficial da programação, mas divulgou os nomes dos artistas locais que se apresentarão no evento, após uma enquete na página do Facebook da prefeitura, são eles: Forrózão 1000, Dudu Gonçalves, Kennedy Brazzil e Fábio Diniz.

Também foi confirmado a presença do cantor Thiago Brado, no Polo Cultura Viva, às 21h, na programação religiosa da 228ª Festa de Nossa Senhora da Penha.

A divulgação da programação oficial deve acontecer na próxima segunda-feira (13), onde na ocasião serão também divulgadas as atrações culturais do evento.

Com informações do Leia Mais PE