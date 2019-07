Jornal Desafio estará presente na 20ª Exposerra

O Jornal Desafio estará presente com um estande na 20ª Exposerra, levando para o seu leitor toda a trajetória do 3º jornal mais antigo em circulação no Interior de Pernambuco.

Quem visitar o nosso estande vai conferir de perto toda a história de Serra Talhada contada através de álbuns de figurinhas. Já para aqueles que amam a nossa cultura nordestina, vários livros poéticos serão expostos, inclusive o do maior festival de poesia do mundo: Festival Vamos Fazer Poesia, que tem como idealizador o produto cultural e diretor-presidente do Jornal Desafio, Iranildo Marques.

Nos dias atuais em meio à globalização, o Jornal Desafio conta com a sua versão online desde o dia 03 de agosto de 2015, após a chegada do jovem blogueiro e radialista revelação do Pajeú, Ranielly Batista (que fez a junção do seu Blog com O Jornal Desafio numa parceria que vem dando certo, em nome da notícia sertaneja).

A 20ª Exposerra começa nesta quinta-feira (11) e se estende até o próximo sábado (13), a abertura da maior feira de negócios do Sertão Nordestino, está prevista para começar à partir das 19h00.