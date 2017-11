Jornal Desafio homenageia nomes que contribuem com desenvolvimento do Pajeú nesta terça (21) em Serra Talhada

Homenageados dos 28 anos do Jornal Desafio

Prestes a alcançar a marca dos 29 anos de história no Sertão de Pernambuco, o Jornal Desafio prepara mais um grande evento de reconhecimento a políticos, empresários, médicos, profissionais liberais de Serra Talhada e de todo o Vale do Pajeú. O evento acontece hoje (21) no Marias Recepções, às 19h.

A festa será divulgada pela TV ASA BRANCA (nos intervalos do Bom Dia Pernambuco e Bom Dia Brasil), no Jornal Desafio, edição de dezembro e no Blog do Nill Júnior.

O sanfoneiro serra-talhadense, Luizinho de Serra, fará o grande show da noite, tocando seu autêntico forró.

Maiores informações nos telefones (87) 3831-2364 / (87) 9.9956-4137 / (87) 9.9956-4133 / (87) 9.9606-3543 / (87) 9.9811-0050.