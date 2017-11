Jornal Desafio homenageia nomes que contribuem para o desenvolvimento do Sertão do Pajeú

Homenageados dos 28 anos do Jornal Desafio

Prestes a alcançar a marca dos 29 anos de história no Sertão de Pernambuco, o Jornal Desafio prepara mais um grande evento de reconhecimento a políticos, empresários, médicos, profissionais liberais de Serra Talhada e de todo o Vale do Pajeú. Será no dia 21 de novembro no Marias Recepções, às 19h.

A festa será divulgada pela TV ASA BRANCA (nos intervalos do Bom Dia Pernambuco e Bom Dia Brasil), no Jornal Desafio, edição de dezembro e no Blog do Nill Júnior.

Todos os homenageados receberão um diploma e terão direito a um banner publicitário, no Jornal Desafio Online até o dia 10 de janeiro de 2018.

Obs.: Teremos 5 Outdoors em pontos estratégicos da cidade com a foto e marcas de todos os homenageados.

A novidade dos 29 anos do Jornal Desafio, é a parceria com o jornalista e radialista, Nill Júnior, que fará a cobertura do evento junto com o Jornal Desafio Online.

Confira abaixo nos vídeos, os homenageados dos 28 anos do Jornal Desafio: