Jornal Desafio homenageia parceiros na Festa dos 30 anos!

O Jornal Desafio reuniu na última quarta-feira (05) de dezembro, no Maria’s Recepções, dezenas de empresários, políticos e profissionais liberais comemorando os 30 anos de história. Na ocasião o Jornal homenageou os parceiros serra-talhadenses e da região que, assim como o Jornal Desafio, contribuem para o desenvolvimento do nosso sertão.

“Estamos nessa noite maravilhosa, homenageando personalidades de Serra Talhada e Região, parceiros que contribuíram com a nossa luta jornalística ao longo dos nossos 30 anos. Fico feliz em retribuir através dessa homenagem, reconhecendo o valor e a força que os meus conterrâneos têm, sempre buscando o desenvolvimento da nossa TERRA! Que Deus seja sempre Louvado!” Disse o diretor presidente do Jornal Desafio, o poeta, professor e jornalista, Iranildo Marques.

Esse ano o evento contou com uma novidade para dar mais brilho nos 30 anos do Jornal Desafio, vários vídeos foram exibidos no palco do Maria’s Recepções, contando a história e trajetória de cada homenageado.