Jornal Desafio Online é o segundo site mais acessado do Sertão do Pajeú, diz Alexa

O Jornal Desafio Online foi inaugurado há 2 anos e já ultrapassou a marca de mais de 1 Milhão de acessos, chegando a ultrapassar por mais de uma vez a marca dos 10 mil acessos por dia.

Estamos monitorando os nossos acessos através do Google Analytics, Word Press e pelo Alexa e todos atestam: o nosso site como o segundo mais acessado do Sertão do Pajeú.

Queremos aproveitar a oportunidade para agradecer a você internauta, razão do nosso trabalho e dizer que a nossa meta será sempre divulgar a informação da forma como ela é, sem maquiagem, respeitando sempre você caro leitor.

Confira a lista dos 5 sites mais acessados de todo o Sertão pernambucano, conforme pesquisas feitas no site www.alexa.com, que mostra a posição conforme sua popularidade na internet. O ranking expõe claramente a força do Sertão do Pajeú na blogosfera pernambucana, e o Jornal Desafio Online criado há 2 anos, já se destaca no Sertão do Pajeú ocupando o 2° lugar deixando sites conceituados para trás.

Veja abaixo a lista dos cinco sites ( Blog e Portal) mais acessados do Sertão pernambucano:

1º Farol de Notícias (Sertão do Pajeú) – posição Brasil 6.102

2º Jornal Desafio (Sertão do Pajeú) – posição Brasil 10.106

3º Portal Nayn Neto (Sertão do Pajeú) – posição Brasil 10.277

4° Blog de Nill Júnior (Sertão do Pajeú) – posição Brasil 12.930

5º Caderno 1 (Sertão do Pajeú) –posição Brasil 18.960