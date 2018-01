Jornalista Alexandre Farias é aposentado por invalidez

Quatro meses após ser atingido por uma bala perdida durante uma troca de tiros no bairro Alto do Moura, em Caruaru, no Agreste pernambucano, o apresentador e jornalista Alexandre Farias foi aposentado por invalidez. A perícia foi realizada por médicos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O apresentador da TV Asa Branca, afiliada da Rede Globo, foi avaliado por médicos do INSS. Apesar de apresentar significativas melhoras e estar recuperando parte dos movimentos, Alexandre ainda não tem previsão de alta. Familiares e amigos acompanham a evolução do jornalista, que está internado no Hospital Esperança, no Recife.

Relembre

Alexandre Farias foi atingido na cabeça por uma bala perdida, no dia 16 de setembro de 2017, durante uma troca de tiros no Alto do Moura, em Caruaru, entre policiais e suspeitos de cometer crimes na região.

Ele foi socorrido no Hospital Regional do Agreste e depois transferido, em estado grave, para o Hospital da Unimed de Caruaru. No dia 28 de outubro, o jornalista foi transferido para o Hospital Esperança, no Recife.

Por volta das 20h, o jornalista voltava no seu carro para casa, no Loteamento Sete Luas, também no Alto do Moura, quando se viu no meio do fogo cruzado e foi atingido.

Do JC Online