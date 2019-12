Jornalista Alexandre Farias recebe título de Cidadão Caruaruense

O jornalista Alexandre Farias vai receber o título de Cidadão Caruaruense. A sessão solene para a entrega será realizada no dia 13 de dezembro, às 19h30, na Câmara Municipal de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Natural do município do Cabo de Santo Agostinho, Alexandre Farias viveu parte da vida em Escada, na Mata Sul do Estado. Ele atuou como editor e apresentador do telejornal ABTV 2ª edição, da TV Asa Branca, por mais de dois anos.

No dia 16 de setembro de 2017, Alexandre foi atingido na cabeça por uma bala perdida quando voltava para casa, no bairro Alto do Moura, após apresentar o jornal. Ele passou oito meses internado no Hospital Esperança e segue em recuperação no Recife.

Antes da entrega do título, na sexta-feira (6), o jornalista Alexandre Farias vai ministrar a palestra “A Vida Venceu” em um evento beneficente no auditório da Fafica, a partir das 20h.

No encontro, o jornalista vai falar como está encarando a vida após ser atingido por uma bala perdida e sobre como usa a fé para evoluir a cada dia.

A ação quer arrecadar alimentos para cestas básicas que serão destinadas ao Natal das famílias carentes assistidas pela Paróquia São José. Para participar, o público precisa doar dois quilos de alimentos. As inscrições também estão sendo realizadas pela internet. (G1)