Jornalista baleado em Caruaru tem melhora em quadro neurológico e ventilatório, diz hospital no Recife

Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Esperança Recife desde a quinta-feira (28), o jornalista Alexandre Farias, de 39 anos, apresentou uma melhora do quadro neurológico e ventilatório, segundo o boletim médico divulgado no fim da tarde desta segunda-feira (2). O apresentador da TV Asa Branca, afiliada da TV Globo, foi atingido por bala perdida em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, em 16 de setembro, após uma troca de tiros entre policiais e bandidos que estariam praticando roubos no Alto do Moura.

Ocorrida na manhã de 28 de setembro, a transferência de Alexandre Farias do Hospital Unimed em Caruaru para o hospital na capital pernambucana foi motivada por questões contratuais, pois havia um acordo para que ele fosse levado para um hospital que faz parte do plano de saúde ao qual está vinculado assim que tivesse condições de ser transferido. A equipe neurológica que vem acompanhando o apresentador do ABTV 2ª Edição desde o início é a mesma que continua o tratamento dele no Recife.

Do G1 Caruaru