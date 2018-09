Jornalista Graça Araújo tem estado de saúde gravíssimo, diz hospital

O estado de saúde da jornalista Graça Araújo, de 62 anos, é considerado gravíssimo pelos médicos, aponta o boletim divulgado pelo Hospital Esperança, localizado na área central do Recife, nesta sexta-feira (7). Ela teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico extenso e foi internada na noite da quinta-feira (6).

No boletim divulgado pelo hospital por volta das 19h15 desta sexta-feira, o AVC é descrito como “severo”. A assessoria de imprensa do hospital afirmou que a apresentadora da TV e da Rádio Jornal passou por exames de rotina de quem está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a direção médica do hospital, ela segue respirando com auxílio de aparelhos, como apontado desde o boletim divulgado na noite da quinta. O próximo boletim está previsto para ser liberado pelo hospital a partir das 11h do sábado (8).