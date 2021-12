Jornalista presta belíssima homenagem à mãe

Comovido com o falecimento da mãe, no último sábado, o jornalista esportivo serra-talhadense Roberto Nascimento publicou, em seu Instagram, uma belíssima homenagem à matriarca. Confira abaixo na íntegra a emocionante mensagem:

Todos os dias eu acordava e dizia: “- Mamãe, Bença!”

Ela respondia: “- Deus te faça feliz, meu filho”.

Aí eu falava: “- Mamãe eu te amo, obrigado por tudo”.

Ela respondia com aquele brilho no olhar: “- Eu te amo, meu filho”.

Pois é, a partir de hoje eu vou sentir muita falta dessa nossa conversa, minha querida mãezinha. Mas sei que a partir de hoje Deus é quem vai ter essa conversa com a senhora. Mamãe, muito obrigado.

Obrigado pelos os cuidados, os ensinamentos, o amor, as lições, as broncas, os conselhos, as palmadas, que foram tão importantes e só hoje eu sei disso. Pois é, pessoal a minha querida mãe a partir de hoje está indo morar com Papai do Céu. Eu sei que parece jargão, mas minha mãe foi uma brasileira daquelas, uma nordestina, pernambucana, serra-talhadense e sertaneja guerreira. Uma eterna lutadora, mas super, hiper, mega feliz, que soube educar e cuidar dos seus.

Dona Lulu, minha mãezinha, saiba que tenho todo orgulho do mundo da senhora. Aliás, foram 96 anos, e oito meses bem vividos, de uma mulher vencedora! Receba toda gratidão dos seus filhos, noras, netos e netas, sobrinhos, sobrinhas, irmãs e irmãos e de todos que tiveram o prazer de conhecer a senhora. Obrigado mesmo, mamãe. Eu te amo.

Ah, Papai do Céu, cuide aí da minha mãezinha! Obrigado, Senhor Deus!

Blog do Magno Martins