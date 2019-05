Jornalista sofre tentativa de furto no velório de Gabriel Diniz

Durante a saída do cortejo feito pelo Corpo de Bombeiros da Paraíba no velório do cantor Gabriel Diniz, a repórter do SBT Márcia Dantas sofreu uma tentativa de furto. A cobertura da tragédia, no ginásio Ronaldão, em João Pessoa, foi feita por dezenas de profissionais. O acusado tinha cumprido pena em Pernambuco, por receptação de objetos roubados ou furtados.

“Tava todo mundo apertadinho ali, eu só senti a mão dele no meu bolso, puxando o celular”, contou a jornalista. O homem foi identificado como Geraldo Martins do Rio, 48, e tinha saído do presídio de Igarassu, em Pernambuco, no dia 21 deste mês, onde cumpria pena por receptação de objetos roubados.

O celular foi recuperado no mesmo momento, apenas com a película quebrada. “Foi mais o susto, e é horrível”, comentou Márcia. Após a tentativa, ele foi segurado por populares até a chegada da polícia. A repórter, que volta nesta quarta-feira (29) para São Paulo, deve registrar o boletim de ocorrência ainda na noite desta terça, na Central de Flagrantes de João Pessoa (PB).

Confira abaixo no vídeo o flagrante da tentativa de furto.

Da Folha de PE