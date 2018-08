José Pimentel segue internado em estado grave; família pede orações

Conhecido por interpretar Jesus na Paixão de Cristo do Recife, o ator pernambucano José Pimentel, de 84 anos, segue estável na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Esperança, no bairro da Ilha do Leite, área central do Recife. O estado de saúde de Pimentel, no entanto, continua grave.

De acordo com a filha do ator, Lilian Pimentel, ele precisou ser levemente sedado, já que estava incomodado com o tubo endotraqueal, e segue fazendo hemodiálise e uso de dois fortes antibióticos. “Ele passou a noite estável, mas continua grave. Deram uma sedação, mas pouca, só para ele não ficar agoniado”, observou Lilian.

Um novo boletim médico deve ser divulgado na tarde desta segunda-feira (13). José Pimentel foi internado ao chegar de Serra Talhada, no Sertão, semana passada, onde dirigia o espetáculo “O Massacre de Angico – A Morte de Lampião”. A princípio, foi detectada uma obstrução no fígado, mas o caso se agravou devido a uma série de problemas de saúde. Ele respira com ajuda de aparelhos.

O ator está na UTI aos cuidados dos médicos Henrique Guido e Roberto Borges. As visitas estão restritas aos familiares e amigos mais próximos. Os familiares de Pimentel pedem, a todos, orações para o seu restabelecimento.

Da Folha de Pernambuco