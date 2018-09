José Raimundo pretende reativar o futebol profissional do Serra Talhada em 2019

Sem atividade profissional desde o seu rebaixamento no Campeonato Pernambucano da Série A1 em 2017, o Serra Talhada Futebol Clube, deve voltar aos gramados no próximo ano. Isso porque o presidente da equipe sertaneja, José Raimundo, pretende colocar o Lampião em evidência no futebol de Pernambuco.

Em entrevista ao Globo Esporte Pernambuco, Zé Raimundo falou sobre essa possibilidade e sobre o seu amor antigo pelo seu ex-clube, o Serrano, que estava participando da Série A2 desse ano.

Confira abaixo a reportagem completa.