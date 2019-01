Jovem 1º lugar geral na UFPE obtém vaga em medicina e comemora: ‘Sonho de criança’

Mateus Gênese tem 18 anos e foi aprovado na 1ª colocação do curso de medicina na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) campus Caruaru, pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU). O jovem, que ficou com a média 883,12 e alcançou a nota 920 na redação, ainda foi o 1º colocado geral da instituição de ensino.

“Esse sonho nasceu no momento em que eu nasci. É um sonho de criança. Meu pai tinha esse sonho para ele, mas não conseguiu. Ele depositou em mim, e eu acabei gostando. Foi uma coisa de família mesmo. Eu compreendo que nem todo mundo tem aquele sonho já formado, mas o meu foi de criança mesmo”, ressaltou Mateus.

O jovem estudante tentou a aprovação em 2017, quando concluiu o Ensino Médio, mas não conseguiu. “Eu estava muito nervoso, até tinha o conhecimento, mas não conseguia colocar em prática. Minha família me ajudou bastante, meus amigos e minha namorada sempre estiveram ao meu lado. O trabalho em equipe em prol da minha aprovação foi o que montou o espaço ideal para eu poder crescer e quebrar a barreira do nevorsismo que eu tinha antes”, destacou.

O ano de 2018 foi o da preparação de Mateus para conseguir a vaga em medicina. Ele revelou que estudou muito e se dedicou a fazer muitas questões, além de treinar as matérias que não tinha muita habilidade.

“Estudar não é fácil e nem é para ser legal. Se você está estudando e está sendo legal, você está estudando errado. Você tem que estudar aquilo que não domina. Porque é onde está se desafiando e crescendo”, Mateus Gênese.

Como o foco do jovem foi o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ele não fez outros vestibulares. Para Mateus, é necessário traçar um objetivo e tê-lo como prioridade. “O meu sonho desde cedo foi medicina. Então eu busquei sempre medicina na UFPE, de Caruaru, que era onde eu queria fazer. Se for aquilo que você sonha, então todo o resto é dispensável, descartável. É o meu jeito de pensar”.

Durante a preparação para a prova, o estudante abdicou de sair com os amigos, do tempo livre, de ir a um evento e de, por vezes, assistir a uma série ou filme que queria muito ver.

Rotina de estudos

Mateus não chegou a estudar mais de dez horas por dia, como a maioria dos candidatos que almeja ingressar em um curso concorrido faz. O jovem se baseou em dicas de amigos, nos ensinamentos dos professores, e na ajuda dos pais e da namorada.

“Tudo que eles falavam eu costumava pegar e tentar colocar no meu horário. Mas o principal foi fazer uma rotina que eu sabia que poderia cumprir. Não era uma rotina de estudar oito horas por dia. Eu acordava às 8h ou às 9h, assistia alguma coisa e depois ia estudar. Estudava até o final da tarde e depois descansava um pouco. Nada muito pesado. É melhor estudar cinco ou seis horas por dia e estudar mesmo do que estudar nove ou dez horas e só fazer isso para cumprir horário”, pontuou.

Apoio da família

Mateus nasceu em uma família de baixa renda. Ele revelou que os avós chegaram a não ter o que comer e que os pais dele tiveram que se esforçar muito. Para ele, o exemplo e apoio da família, e a companhia da namorada “foi substancial e de fundamental importância” para que ele conseguisse o resultado.

“Esse sonho foi com base em pessoas que eu conheço, que mudaram minha vida e a minha visão, e que são médicos. Posso citar aqui o Dr. Tiago e dona Ivone, que são duas pessoas que tenho como avós para mim e para quem meu pai trabalhou. Eles ajudaram meu pai a construir esse sonho para ele e para mim também”, completou.

