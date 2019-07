Jovem acusado de estuprar idosa em São José do Belmonte faz corpo de delito em Serra Talhada

Um jovem portador de problemas neurológicos é acusado de estuprar uma idosa de 80 anos. O caso foi registrado no bairro da Cohab em São José do Belmonte, no Sertão Central.

Segundo informações, o jovem teria invadido da casa da aposentada e estuprado e agredido com mordidas a senhora, que foi levada para fazer corpo de delito em Serra Talhada.

O suspeito é portador de microcefalia, e convive normalmente na sociedade, pois a sua deficiência não apresentava nenhum risco para a sociedade, agora o mesmo se encontra detido, por conta das acusações atuais.

Via Blog do Geo