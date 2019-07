Jovem agride irmã com paulada no bairro Alto da Conceição, em Serra Talhada

Uma jovem de 23 anos agrediu a sua própria irmã, de 29, com uma paulada na cabeça na manhã dessa terça-feira (16), no bairro Alto da Conceição, em Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, a agressora chegou na residência da irmã procurando pela filha, e ao receber a informação de que a criança estava com o pai, a imputada ameaçou a vítima de morte e agrediu com uma paulada na cabeça, após entraram em luta corporal.

As envolvidas foram conduzidas até a delegacia local, para serem tomadas as medidas cabíveis, mas a vítima desistiu de representar contra sua irmã, uma vez que a agressora já tinha passagem pela polícia, pelo mesmo motivo.